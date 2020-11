Desde partidos de vóley o reuniones de adolescentes tomando una gaseosa, hasta reuniones de 7 u 8 personas mayores de edad, tomando mates. Esas situaciones fueron cotidianas el fin de semana que pasó en plazas y parques de Capital a pesar de la prohibición que rige desde el 12 de octubre, cuando el departamento capitalino y Rawson tuvieron que adherir al Decreto Nacional para frenar el avance del coronavirus.

Si bien la actividad económica continuó, el intendente de Capital Emilio Baistrocchi anunció la prohibición de todo tipo de evento social y reuniones, por lo tanto las reuniones en burbujas en espacios verdes también formaron parte de las prohibiciones. A pesar de los controles que lleva a cabo el municipio con sus brigadas, el fin de semana -sobre todo el domingo-, se vieron desbordados ante la multitud que se dio cita en los espacios verdes.

Ayer, Horacio Lucero, secretario de Gobierno del municipio, mostró su malestar por lo vivido el fin de semana y apuntó a la falta de conciencia en la sociedad. "La gente es irresponsable en la manera que sale a recrearse, hay recomendaciones básicas que la gente no toma en cuenta. Les pedimos que no salgan, que está prohibido porque estamos atravesando una etapa crucial para bajar la curva y cada uno debe ser responsable", comentó el funcionario. Lucero dijo que él mismo recorre las calles junto a las brigadas que integran inspectores municipales, monitores urbanos y profesores de Educación Física que se sumaron a la tarea. Cabe destacar que el decreto establecido hace casi un mes indica que los espacios verdes sólo están habilitados para la circulación y para actividades deportivas, pero no para la permanencia.

"No damos abasto con los controles. No sabemos qué hacer para hacerle entender a la gente que no pueden salir a tomar mate ni hacer reuniones en plazas de Capital. Lógico que todos tenemos ganas de salir como lo hacíamos antes, pero hoy lamentablemente no se puede", continuó Lucero, quien también aclaró que en los controles que realizan en bares y restoranes, los propietarios tratan de cumplir a rajatabla con lo que exige el protocolo pero los incumplimientos generalmente se dan en el público.

¿Cómo actuarán de ahora en más? Lucero dijo que el problema mayor se da los fines de semana en los espacios verdes, sobre todo en el Parque de Mayo, la Plaza del Bicentenario y el Centro Cívico, es por eso que ya piensan intensificar los controles en esos sectores para impedir que el público permanezca en el lugar.

"Hoy en día nuestras brigadas municipales están integradas por personal que van desde 8 a 12 personas según los lugares que se aborden, pero ahora vamos a reestructurar algunas zonas y volcar más gente sobre estos lugares que han presentado mayor concentración el fin de semana que pasó", expresó el secretario de Gobierno.

En Rawson, la gente acata la medida

Rawson es el otro departamento que continúa aplicando el decreto que prohibe las reuniones sociales en espacios verdes, pero según Susana Fernández, la secretaria de Deportes del municipio, los rawsinos acatan la medida. "La gente tomó conciencia. El municipio cuenta con personal afectado a la concientización y prevención en la plaza principal y el microcentro rawsino y la gente sabe muy bien que no puede permanecer allí", comentó la funcionaria, quien también aclaró que el Parque municipal permanece cerrado desde el 12 de octubre y continuará de esa manera hasta que se logre bajar la curva de contagios.