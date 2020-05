La parálisis de una buena porción de la economía como consecuencia de la cuarentena obligatoria por el coronavirus provoca serias complicaciones al sector industrial que esta semana debe empezar a pagar los sueldos de abril. Una encuesta reveló que casi la mitad de los establecimientos fabriles en la provincia -exactamente el 45%- no recibirá el auxilio nacional para pagar una parte del salario a los trabajadores pese a haberlo solicitado, y por lo tanto, tendrá dificultades para hacer frente a sus obligaciones. En el otro extremo, sólo el 23% de industriales tiene capacidad de pago sin ayuda estatal, y aseguran que podrán cancelar el salario en tiempo y forma. Es decir, hay un 77% de firmas que no podrá pagar o cumplirá con sólo una parte, ante la falta de ingresos y caída de ventas por la cuarentena. Además afrontan otra serie de inconvenientes financieros (ver abajo).

Los datos surgen de una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina en el país, y en la que en San Juan participaron 66 empresas que emplean a 10.000 trabajadores, es decir, el 59% del total de 17.000 empleos que tiene el sector fabril. El principal impedimento de pago salarial es no haber recibido el auxilio nacional, que a diferencia del mes pasado cuando se hizo mediante créditos en los bancos, ahora se prometió materializar a través del Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Este consiste en un subsidio que se otorga a través de AFIP y cuyos fondos van al Anses para pagar directamente el 50% del sueldo neto de bolsillo del empleado, con un tope de 34 mil pesos. Este plan se efectiviza con una transferencia de la Anses a la cuenta del empleado.

Con respecto al salvataje oficial, sólo el 55% de pymes industriales lo solicitó y le ha sido concedido. En cambio, dentro del grupo del 45% de fábricas que no recibieron esos complementos salariales, hay un 15% que lo pidió y la solicitud fue rechazada, mientras que el 30% restante directamente no lo solicitó porque no estaban contempladas en los requisitos para acceder al beneficio. Desde la Unión Industrial de San Juan explicaron que esto ocurre por tres motivos: que las firmas eran esenciales y por lo tanto no eran beneficiarias, que no encajaban en los parámetros exigidos por la AFIP; o tienen más de 800 empleados. Uno de los cuestionamientos principales que se le hacen a la AFIP es que exige que la facturación en lo que va del 2020 sea inferior a la de la misma época del 2019, sin considerar el impacto de la inflación en dicho periodo que ronda el 50%, indicó el presidente de la entidad, Hugo Goransky. Además las catalogadas como "esenciales" estuvieron funcionando a media maquina por el parate y tienen problemas para afrontar los pagos. Agregó que gran parte del empresariado, "a pesar de haberse inscripto" no están recibiendo la comunicación nacional de la ayuda que va directamente a los trabajadores.

De acuerdo a la encuesta, y partiendo de la base de que un 23% de firmas sí podrá pagar el sueldo de abril, hay un 18% de empresas industriales que directamente dicen que no lo van poder pagar, un 45% que manifiestan que podrán pagar sólo "algo más" del 50% del salario, y otro 14% que indicó que sólo podrá abonar algo más del 70%. En todos los casos las respuestas reflejan la capacidad de pago particular sin la ayuda oficial.

El mismo informe refleja que aún hay un 15 de industrias que no logran concluir el pago del sueldo del mes de marzo. En relación a los salarios del mes pasado, la ayuda oficial prevista eran los préstamos bancarios a una tasa del 24% (19,9% en el banco San Juan porque tiene subsidio provincial), que los bancos debían otorgar a las pymes para destinar a sueldos. La encuesta revela que sólo lo han obtenido el 32% de las empresas que lo solicitaron. Hay otro 42% que lo solicitó y no se lo dieron, y un 26% que no lo pidió. Gustavo Fernández, integrante de la UISJ, dijo que hay "muchas pymes industriales que no usan el banco para financiarse y por lo tanto no recibieron calificación para acceder al préstamo, aun cuando lograran las garantías.

Peor en los comercios



El titular de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, dijo que el 50% de negocios aún no terminan de pagar los sueldos de marzo, y que sólo un 5% de pymes recibió los créditos de ayuda estatal. Para afrontar el mes de abril, agregó que todos los comerciantes se han anotado para recibir la ayuda pero ""aún no hay novedades". Agregó que hay dudas de si un comercio podrá aplicar la ayuda salarial y al mismo tiempo la reducción salarial del 25% acordada a nivel nacional por la parte gremial y patronal para el sector. El jueves pasado hubo una audiencia para tratar esos temas entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio, en la Subsecretaría de Trabajo. No hubo definiciones y se hará una nueva audiencia el 6 de mayo a las 10.

Contadores

Los profesionales que se ocupan de la contabilidad y del pago salarial en las diferentes compañías avalaron las dificultades de las pymes locales para hacer frente a las nóminas salariales. Carlos Landa, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dijo que las empresas y profesionales tienen avanzados los trámites de solicitud, pero la asignación para sueldos del Estado ""todavía no se acredita". Del mismo modo, en cuanto a los préstamos para salarios, agregó que los mismos ""vienen a un ritmo no acorde al que necesitan las empresas", y en función de la situación bancaria de cada establecimiento.



Cheques rechazados y ventas

Las industrias, de a poco, van reabriendo en San Juan. Deben ser parte de las cadenas productivas esenciales.



Entre los resultados que dejó la encuesta realizada por la UIA en industrias locales al 27 de abril, surgió que el 55% de firmas está produciendo en San Juan, pero solamente el 14% lo hace a los mismos niveles que tenía antes de la cuarentena. En ese sentido el 92% de firmas indicó que la caída de ventas fue brutal y les asestó un golpe tremendo a sus flujos de caja. El 57% señaló que las ventas cayeron más del 60% y el resto sufrió descensos en la facturación de entre el 30% y 60%. Sin espaldas, y con ingresos muy bajos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias recibió el primer impacto: el 68% de los establecimientos fabriles admitió que no pudo pagar los impuestos, un 48% no le abonó a los proveedores y un 43% no pagó los servicios públicos (luz, gas, agua). En lo referido al sistema financiero el escenario no fue mejor. La avalancha de cheques rechazados impactó a las pymes locales ya que una mayoría del 52% dijo que le rechazaron entre un 20% y más de la mitad de los cheques de sus clientes al momento de depositarlos. Un 54% admitió además que tuvo problemas con descubiertos bancarios. Al respecto, la Nación prorrogó hasta el 30 de junio próximo la suspensión de la obligación del cierre de cuentas bancarias y la inhabilitación a los clientes que no cumplan con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.

Todo este escenario se da en momentos en que la industria sanjuanina está afrontando en forma gradual la apertura de sus actividades, bajo el paraguas de la denominada cuarentena "administrada" y mediante autorizaciones previas del Gobierno provincial. Las aperturas se van haciendo a medida que se presentan y autorizan los protocolos de actividad autorizados por Salud Pública y por un experto en Seguridad e Higiene. Hasta ahora, sólo estaban activas un tercio de pymes, con unos 5.000 trabajadores de alimenticias y rubros de salud, que forman parte de las actividades "esenciales". Al completar esta segunda fase de apertura, estarán trabajando el 80 de industrias, con 13.500 empleados.