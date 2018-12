En camino. La construcción de la obra vial más importante de la historia de San Juan implicará un cambio de paradigma en el tránsito desde Porto Alegre (Brasil) hasta el Puerto de Coquimbo (Chile).

Túnel de Agua Negra, conexión con Chile 90% por ciento está avanzado el pliego para licitar la construcción. La sección de ingeniería cuenta con un desarrollo del 95% y la parte legal posee 80% de avance.

El año 2018 fue testigo de un gran avance en materia de desarrollo del pliego licitatorio y precalificación de empresas en relación a la futura construcción del Túnel de Agua Negra, la conexión vial clave no sólo con Chile, sino entre los océanos Atlántico y Pacífico. La etapa de precalificación de los 10 consorcios interesados logró concretarse, sin embargo el pliego final no se ha terminado, fase que inmediatamente dará pie para el llamado a licitación de la megaobra. Andrés Zini, coordinador del Proyecto Túnel de Agua Negra para el Ministerio de Infraestructura, indicó que se han sufrido demoras debido al cambio de gobierno en el país trasandino: "El financiamiento del BID está dado al 100% para la obra, pero siempre que cambia el gobierno en alguno de los dos países, se realiza una revisión general. Por su parte, las autoridades del gobierno trasandino contrataron un nuevo equipo de profesionales técnicos para que revisen la obra detalladamente. Hemos estado en contacto con ellos para brindarles toda la información necesaria y desde San Juan y el Banco Interamericano de Desarrollo estamos a la esperando del visto bueno para poder concluir el pliego y de esta manera llamar a licitación lo antes posible, aunque todavía no podemos especificar fechas concretas".



De igual modo, la inminente licitación recibió un respaldo clave mientras se desarrollaba la Cumbre del G-20 en Buenos Aires. El gobernador Sergio Uñac se reunió con los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera y se obtuvo el compromiso del mandatario chileno de acelerar todo para licitar cuanto antes.



El interés del Gobierno provincial por el avance del túnel quedó más que reflejado en octubre pasado, cuando Uñac le ofreció al BID acompañar a la Nación en el crédito por Agua Negra para evitar más demoras en la megaobra. Ocurre que la Nación, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el estado general de sus cuentas, tiene limitada su capacidad de asumir nuevos endeudamientos y en ese marco, la provincia ofreció acompañamiento para evitar que el proyecto vaya a tener más retrasos. Incluso se ofreció que, en el caso de que haga falta, la administración local pueda poner recursos para la devolución del empréstito.



El costo total de los trabajos están valuados en 1.500 millones de dólares que aportará el BID y que deberán devolver los gobiernos de Argentina y Chile, porque se trata de una obra binacional. Para llegar al ofrecimiento que realizó Uñac, primero puso estas herramientas a disposición de los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera, en el almuerzo de recepción que se le realizó al mandatario chileno en la Argentina en abril pasado. Lo mismo se hizo con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y con el ministro de Obras Pública del vecino país, Juan Andrés Fontaine Talavera, en la VII Reunión de Intendentes Chilenos y Gobernadores Argentinos de la Frontera Común, que se desarrolló en Santiago a mediados de agosto.



Según el Ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, "tanto la Nación como el gobierno chileno estuvieron de acuerdo con la iniciativa planteada por San Juan".



El nuevo ofrecimiento se suma a otro que ya había realizado el Gobierno sanjuanino durante 2018, de aportar (en caso de hacer falta) una fracción del porcentaje de costos adicionales que eventualmente pueda llegar a tener la mega obra del túnel. Si bien el costo total de las tareas los financiará el BID, existe la posibilidad de que surjan costos extras, que rondarían entre el 12 al 25 %, aunque son cálculos relativos que se hacen en cualquier obra y todo dependerá del nivel de complejidad con el que se encuentren las empresas constructoras en el desarrollo del túnel.



En este contexto cabe destacar que en julio pasado, el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), dispuso en una reunión no dar a conocer qué grupos de compañías atravesaron el proceso de precalificación. La decisión se basó en que el pliego de licitación no está terminado y es pieza clave en la instancia siguiente, en la que los que competirán deberán hacer una propuesta técnica y otra económica.



Otro de los grandes avances que tuvo el Túnel de Agua Negra durante 2018 fue la concreción del futuro laboratorio Andes, que permitirá a los científicos estudiar sin interferencias las propiedades de partículas muy poco conocidas (como los neutrinos) o la denominada "materia oscura". Especialistas de grado internacional determinaron que un laboratorio de este tipo sólo puede funcionar si está aislado de los rayos cósmicos que interfieren en estos experimentos, y al construirse junto al túnel, tendrá una capa de 1.700 metros de roca que actuará como escudo protector. Así, el laboratorio Andes resultaría el único en su tipo dentro del hemisferio sur.



Para ello, la provincia de San Juan pondrá 520 mil dólares (más de 10 millones de pesos aproximadamente) de sus arcas para financiar la ambiciosa iniciativa científica que pondría al túnel en la vidriera mundial de los estudios físicos. El proyecto del Ejecutivo local plantea prestar acuerdo al convenio de transferencia de fondos celebrado entre el Gobierno de San Juan y el Centro Latinoamericano de Física, celebrado en julio de este año, el cual se basa en el pago para el desarrollo de la ingeniería de base y documentos técnicos de licitación.

Agenda. El gobernador Sergio Uñac junto a los presidentes de Chile y Argentina, en un almuerzo donde conversaron sobre el futuro del túnel de Agua Negra.



Ofrecimiento local



La provincia de San Juan ofreció hacerse cargo de los gastos adicionales del túnel debido a que desde Nación indicaron que el acuerdo original (Argentina debía hacerse cargo del 60% y Chile del 40%) debía cambiarse y ser afrontado por partes iguales. El objetivo de la gestión local fue evitar pérdida de tiempo y dar continuidad al proceso.



Corredor Bioceánico



El Túnel de Agua Negra será la última etapa en el desarrollo del Corredor Bioceánico que busca vincular económica y culturalmente los países de Brasil, Argentina y Chile atravesando la zona central. La mega obra que cruzará desde el océano Atlántico hasta el Pacífico acortará los gastos de fletes sobre todo hacia los mercados asiáticos.





Dos túneles



La obra vial más importante de la región implicará la construcción de dos túneles, uno de ida y otro de vuelta. Cada uno tendrá una extensión de 13,8 kilómetros de largo y 12 metros de diámetro, y estarán separados entre sí por 90 metros. La vinculación entre ellos será cada 500 metros mediante galerías de ventilación y túneles transversales de diferente diámetro que servirán también para la circulación de vehículos ligeros.