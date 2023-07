La atención en el Hospital Rawson creció 7% este año, debido a que más personas con obra social asisten al mismo. Y la consulta con un gastroenterólogo es lo que más solicitan. Así lo afirmó Jorge Girón, director del mayor centro de salud de la provincia, y sostuvo además que esta demanda no afectó "el normal funcionamiento" del lugar donde la prioridad sigue siendo para los pacientes sin obra social. Agregó que igual se tomaron algunas medidas para prevenir que se sature el servicio de Internación, tras haberse duplicado la cantidad de internados con obra social con respecto al 2022.

El aumento de atención de pacientes con obra social en el ámbito de la Salud Pública es una situación que se da en todos los centros sanitarios. La misma ministra de Salud, Alejandra Venerando, dijo que "actualmente el 25% de las personas que se atienden en hospitales y centros de salud del Estado tiene obra social". En tanto que Alina Almazán, secretaria de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria, dijo que 7 de cada 10 sanjuaninos acuden al sistema público por atención, y que cinco de ellos tienen cobertura.

Espera. Muchos pacientes asisten para ver si consiguen alguna vacante tras las personas que tenían turno y no asistieron a la consulta.

En 2023 se atendió mensualmente, y en promedio, a unos 6.784 pacientes en el Hospital Rawson. Este año, esa cifra escaló a 7.260, mostrando un crecimiento del 7%. Esto fue porque cada vez más personas con obra social buscan atención en este centro, por los mismos motivos por los que creció esta demanda en todos los centros sanitarios: cobro de plus cada vez más elevado en la salud privada o mal funcionamiento de las obras sociales. "Como hospital estamos obligados a atender a la gente tenga o no obra social. Actualmente, entre el 30% y el 40% de los pacientes que atendemos tiene cobertura. Pero esto no afecta la normal atención de la gente carenciada y sin obra social, ya que sigue siendo la prioridad tanto a la hora de ser atendido como cuando solicita un turno, por lo que no debe sentir ni pesar que está siendo desplazada por quienes tienen obra social", dijo Jorge Girón.

Sin embargo, el funcionario dijo que hay algunos números que preocupan y que obligaron a tomar medidas para prevenir trastornos. Dijo que este año, de enero al 30 de junio pasado, se internaron en el Hospital 3.500 pacientes con obra social: es la misma cantidad que se registró durante todo 2022. O sea, se duplicó esa tasa. "Ahora, antes de que el paciente con cobertura se interne, debe firmar un Consentimiento Informado con el que acepta ser trasladado a la clínica privada que cubre su obra social, luego de que el médico determina que ya superó su estado de emergencia. Tuvimos que implementar esta medida porque muchos de estos pacientes se sienten tan bien atendidos en el hospital que prefieren quedarse hasta recibir el alta, y ocupando una cama que puede llegar a necesitar alguien sin obra social", dijo el director.

En cuanto a los servicios más demandados por los pacientes con obra social, Girón dijo que lo más solicitado son las consultas con un gastroenterólogo. Lo solicita entre el 60% y el 65% de los pacientes. En segundo lugar esta el Laboratorio, con un 45% de demanda. Luego sigue Diagnóstico por Imagen, con un 40%. "Contamos con el recupero por el cobro a las obras sociales de las prestaciones que les damos a sus afiliados. Pero el pago se demora hasta un año y con un monto desfasado por la inflación. De todos modos, vamos a seguir atendiendo a quien lo necesite", dijo Girón.

Pediatría

210 es la cantidad de niños que atienden por día en la Guardia Pediátrica. Es un número considerado "normal" para la época invernal, cuando aumentan los casos de enfermedades respiratorias.

La mayoría tiene PAMI

Jorge Girón, director del Hospital Guillermo Rawson, dijo que la mayoría de los pacientes con obra social que asisten a este hospital para ser atendidos o hacerse algún estudio tiene PAMI. Luego siguen los que tienen alguna obra social sindical o prepaga. Más abajo figuran los afiliados a la Obra Social Provincia.