Conocé cómo funcionarán los servicios en Capital durante el asueto por el Día del Empleado Municipal Mañana se conmemora esta fecha, pero el asueto administrativo se realizará el próximo lunes.

Con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan otorgará asueto administrativo el lunes 20 de octubre, en reconocimiento al compromiso y la labor diaria de quienes forman parte de la institución. De todos modos, se garantiza la prestación de los servicios esenciales.

Mañana se conmemora el Día del Empleado Municipal, pero el asueto para celebrarlo se desarrollará el próximo lunes 20. Y desde el municipio de Capital garantizaron la prestación de los servicios esenciales que funcionarán de la siguiente manera durante ambas jornadas:

-Servicio Fúnebre: atención normal el sábado 18 y el lunes 20 de octubre.

-Feria y Mercado de Abasto: atención normal el sábado 18; cerrado el lunes 20.

-Cementerio Municipal: abierto el sábado 18 y el lunes 20 de octubre, de 8 a 19.

-ECO–SEM, Monitores Urbanos y Playa de Remoción: funcionamiento normal el sábado 18 y el lunes 20.

-Recolección de residuos: servicio normal ambos días.

-Servicio de Emergencia Municipal: atención normal el sábado 18 y guardias mínimas el lunes 20.