La nueva capacitación docente se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y apunta a fortalecer el uso pedagógico de la inteligencia artificial en las escuelas.

Educación lanzó la segunda edición de “AI está la cuestión”, con foco en la inteligencia artificial en el aula

El Ministerio de Educación dio apertura al Ciclo de Formación Docente en Servicio con la segunda edición de “AI está la cuestión”, una propuesta centrada en la inteligencia artificial aplicada a la educación. La iniciativa se inscribe en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y responde a una necesidad concreta del sistema educativo: acompañar a los docentes en la integración de herramientas digitales desde una perspectiva crítica, contextualizada y pedagógicamente significativa.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó la actividad que se llevó a cabo este miércoles en el auditorio Eloy Camus. “Este ciclo de formación, que se extenderá todo el año, apunta a fortalecer las competencias digitales, promover el uso responsable de la IA y consolidarla como herramienta de apoyo en el trabajo docente, tal como nos pide el gobernador Marcelo Orrego. La inteligencia artificial no reemplazará nunca el rol fundamental del docente en el aula, pero tenemos que aprender a manejarla a nuestro favor, con uso pedagógico”, expresó Fuentes.

El ciclo de formación “AI está la cuestión” cuenta con resolución ministerial y contempla cambio de tarea. Este miércoles, en turnos mañana y tarde, la acción estuvo destinada a docentes de Nivel Inicial, Nivel Primario, Educación de Adultos Primaria y maestros de especialidades.

A su vez, el viernes (también en doble turno) continuará con docentes de Nivel Secundario y Nivel Superior, sumando en esta instancia a estudiantes avanzados de formación docente.

Entre los ejes abordados se destacan la IA como herramienta para acompañar los aprendizajes sin reemplazar el juego en la infancia, la lectura y la escritura en entornos digitales, la aplicación de IA en los niveles Inicial y Primario, el desarrollo del pensamiento crítico desde edades tempranas y lineamientos para el uso responsable de herramientas digitales. Asimismo, se trabajará en el diseño de modelos de clase que integren inteligencia artificial de manera didáctica y pertinente.