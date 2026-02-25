25 de febrero de 2026 - 13:03

Educación lanzó la segunda edición de “AI está la cuestión”, con foco en la inteligencia artificial en el aula

La nueva capacitación docente se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y apunta a fortalecer el uso pedagógico de la inteligencia artificial en las escuelas.
Educación lanzó la segunda edición de “AI está la cuestión”, con foco en la inteligencia artificial en el aula
Educación lanzó la segunda edición de “AI está la cuestión”, con foco en la inteligencia artificial en el aula

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El Ministerio de Educación dio apertura al Ciclo de Formación Docente en Servicio con la segunda edición de “AI está la cuestión”, una propuesta centrada en la inteligencia artificial aplicada a la educación. La iniciativa se inscribe en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y responde a una necesidad concreta del sistema educativo: acompañar a los docentes en la integración de herramientas digitales desde una perspectiva crítica, contextualizada y pedagógicamente significativa.

Leé además

fiesta del racimo y el vino: conoce a las 7 jovenes que buscaran convertirse en reina de este evento

Fiesta del Racimo y el Vino: conocé a las 7 jóvenes que buscarán convertirse en Reina de este evento
Miembros y voluntarios del Programa Onco San Juan organizaron una nueva jornada de colonia para los chicos con cáncer.

Onco San Juan organizó una jornada de colonia para chicos con cáncer

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó la actividad que se llevó a cabo este miércoles en el auditorio Eloy Camus. “Este ciclo de formación, que se extenderá todo el año, apunta a fortalecer las competencias digitales, promover el uso responsable de la IA y consolidarla como herramienta de apoyo en el trabajo docente, tal como nos pide el gobernador Marcelo Orrego. La inteligencia artificial no reemplazará nunca el rol fundamental del docente en el aula, pero tenemos que aprender a manejarla a nuestro favor, con uso pedagógico”, expresó Fuentes.

El ciclo de formación “AI está la cuestión” cuenta con resolución ministerial y contempla cambio de tarea. Este miércoles, en turnos mañana y tarde, la acción estuvo destinada a docentes de Nivel Inicial, Nivel Primario, Educación de Adultos Primaria y maestros de especialidades.

A su vez, el viernes (también en doble turno) continuará con docentes de Nivel Secundario y Nivel Superior, sumando en esta instancia a estudiantes avanzados de formación docente.

Entre los ejes abordados se destacan la IA como herramienta para acompañar los aprendizajes sin reemplazar el juego en la infancia, la lectura y la escritura en entornos digitales, la aplicación de IA en los niveles Inicial y Primario, el desarrollo del pensamiento crítico desde edades tempranas y lineamientos para el uso responsable de herramientas digitales. Asimismo, se trabajará en el diseño de modelos de clase que integren inteligencia artificial de manera didáctica y pertinente.

Durante 2025, más de 2.000 docentes de todos los niveles y modalidades participaron de esta línea de capacitación, alcanzando a 370 instituciones educativas de la provincia. Además, se llevó adelante el Primer Congreso Provincial sobre IA aplicada a la Educación, que marcó un hito en la incorporación de esta temática en la agenda pedagógica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Feria y Mercado de Abasto.

Conocé los precios de los productos de la Feria y Mercado de Abasto de Capital

unsj en alerta: declararon la emergencia presupuestaria y salarial, y piden la aplicacion inmediata del financiamiento universitario

UNSJ en alerta: declararon la Emergencia Presupuestaria y Salarial, y piden la aplicación inmediata del Financiamiento Universitario

El pasado 23 de febrero falleció Miguel Leiva tras perder el control de su auto y volcar.

Siniestros viales en San Juan: en lo que va del año fueron menos, pero más fatales que entre enero y febrero de 2025

el consejo de la diversidad tienen nuevas autoridades: la activista mariana castro, presidenta interina

El Consejo de la Diversidad tienen nuevas autoridades: la activista Mariana Castro, presidenta interina