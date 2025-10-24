En 25 de Mayo ampliaron el parque automotor municipal para una mejor prestación de servicios El municipio adquirió dos nuevas movilidades destinadas al área de Obras y al Departamento Eléctrico

Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios con la concreción de más obras, el municipio de 25 de Mayo concretó la adquisición de nuevas movilidades que se destinarán a la Secretaría de Obras y Servicios y al Departamento Eléctrico. Los nuevos vehículos fueron adquiridos con fondos municipales.

Desde el área de Prensa del municipio del 25 de Mayo informaron que ya llegó a la provincia una nueva máquina cargadora, adquirida en la empresa Acer S.A. Y que la misma se encuentra en los depósitos de la firma a la espera de finalizar los trámites registrales, seguros y documentación correspondiente.

Esta maquinaria será puesta a disposición de la Secretaría de Obras Públicas para ser utilizada en tareas de limpieza de banquinas, apertura de calles, cargamento de áridos, mantenimiento de baldíos y distintos trabajos de mejoramiento urbano en beneficio de los vecinos del departamento.

Mientras que el municipio también adquirió un tercer camión hidro elevador, que permitirá optimizar las tareas de mantenimiento y ampliación del alumbrado público en todo el territorio departamental. Esta movilidad ya se encuentra a disposición del Departamento Eléctrico, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y comenzará a prestar funciones de manera inmediata, en caso de ser necesario.

Ambas movilidades fueron adquiridas con fondos municipales en su totalidad (no precisaron la inversión) y con el objetivo de cumplir con la responsabilidad de mejorar la prestación de servicios en toda la comuna.