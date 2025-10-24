Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios con la concreción de más obras, el municipio de 25 de Mayo concretó la adquisición de nuevas movilidades que se destinarán a la Secretaría de Obras y Servicios y al Departamento Eléctrico. Los nuevos vehículos fueron adquiridos con fondos municipales.
Desde el área de Prensa del municipio del 25 de Mayo informaron que ya llegó a la provincia una nueva máquina cargadora, adquirida en la empresa Acer S.A. Y que la misma se encuentra en los depósitos de la firma a la espera de finalizar los trámites registrales, seguros y documentación correspondiente.
Esta maquinaria será puesta a disposición de la Secretaría de Obras Públicas para ser utilizada en tareas de limpieza de banquinas, apertura de calles, cargamento de áridos, mantenimiento de baldíos y distintos trabajos de mejoramiento urbano en beneficio de los vecinos del departamento.
Mientras que el municipio también adquirió un tercer camión hidro elevador, que permitirá optimizar las tareas de mantenimiento y ampliación del alumbrado público en todo el territorio departamental. Esta movilidad ya se encuentra a disposición del Departamento Eléctrico, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y comenzará a prestar funciones de manera inmediata, en caso de ser necesario.
Ambas movilidades fueron adquiridas con fondos municipales en su totalidad (no precisaron la inversión) y con el objetivo de cumplir con la responsabilidad de mejorar la prestación de servicios en toda la comuna.