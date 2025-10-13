En el mes de concientización sobre el Cáncer de Mama, presentaron la XIII Caminata en San Juan El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. El evento se realizará el próximo 18 de octubre.

En Casa de Gobierno de San Juan, se realizó la presentación oficial de la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama, organizada por la Fundación Sanatorio Argentino, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Ministerio de Salud del Gobierno de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. El evento se realizará el próximo 18 de octubre.

El encuentro se desarrolló en la Sala Rogelio Cerdera y contó con la presencia del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego; presidente de la Fundación, Alberto Buteler; ministro de Salud, Amilcar Dobladez; de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; intendenta de Capital, Susana Laciar; funcionarios provinciales y municipales, integrantes de la fundación, Jerárquicos Salud y medios de comunicación.

Bajo el lema “Crear Conciencia es la Meta”, la caminata invita a reforzar la importancia de la detección temprana y los controles periódicos como herramientas fundamentales para salvar vidas. Esta iniciativa, que ya cumple trece años, busca concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y transmitir que detrás de cada diagnóstico a tiempo hay historias que continúan, familias que respiran aliviadas y un futuro que se renueva.

Durante la presentación, el gobernador dijo: “Para mí, esta caminata trasciende lo deportivo: es un acto de amor, compromiso y esperanza. La detección temprana y la prevención del cáncer de mama son fundamentales, y juntos, lo público y lo privado, podemos llegar a más mujeres y generar conciencia. Los esperamos el 18 de octubre para caminar, colaborar y reafirmar que juntos podemos hacer posible la prevención y acompañar a quienes padecen esta enfermedad”.

Mientras que Dobladez aseguró que “la unión de dos ministerios, un municipio y el gobierno provincial demuestra la importancia de trabajar juntos por la concientización sobre el cáncer de mama. Hemos duplicado la cantidad de mamógrafos y acercamos unidades sanitarias móviles a lugares recónditos, pero lo fundamental es que las mujeres se acerquen a hacerse los estudios. Este trabajo conjunto nos permite llegar de manera más eficaz y eficiente, y nos llena de orgullo colaborar con la Fundación Sanatorio Argentino en una nueva edición de esta caminata”.

Por su lado, Buteler agregó: “La presencia del gobernador, del ministro de Salud y de la intendenta de Capital refuerza la importancia de esta maratón, que año tras año marca un hito en nuestra provincia. Con 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año en el país, y sabiendo que una de cada ocho mujeres lo desarrollará en su vida, nuestra misión es promover la detección temprana a través de la concientización. Invitamos a todas las mujeres de San Juan a sumarse para lograr que este mensaje llegue a toda la comunidad”.

La caminata se realizará el sábado 18 de octubre a las 11, desde el Estadio Aldo Cantoni

La propuesta trasciende lo deportivo y se convierte en un acto de compromiso, solidaridad y esperanza, donde la comunidad se une para caminar por la vida y la salud.

Serán 3 kilómetros abiertos al público en general, para crear conciencia y acompañar a quienes transitan la enfermedad. Quienes se inscribieron, podrán retirar el comprobante de remera presencialmente en el Trailler de la Fundación Sanatorio Argentino, San Luis 432 oeste, Capital.

Pueden asistir desde mañana martes 14 hasta el viernes 17, de 8.30 a 12.30, donde se entregará el respectivo comprobante para solicitar la remera el mismo día del encuentro en la puerta del estadio, de 8.30 a 10.