El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió anoche las críticas efectuadas por el oficialismo a raíz de haber responsabilizado a la administración de Mauricio Macri y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la crisis actual.



Alberto Fernández le pidió al jefe de Estado que "no busque culpables fuera de su propio gobierno". "De esto es de lo que no se quieren hacer cargo", expresó Fernández desde su cuenta de Twitter, donde publicó un cuadro que consigna el crecimiento de la deuda pública en dólares y la fuga de capitales en el país desde 2016 hasta la actualidad.



Junto a ese mensaje, el postulante del Frente de Todos remarcó: "Presidente, no busque culpables fuera de su propio gobierno". Tanto el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticaron ayer a Fernández por sus manifestaciones respecto de que el FMI y el gobierno de Macri son los responsables de la "catástrofe social" del país y le reprocharon tener una "actitud incendiaria" en la actual situación económica.



"Si vemos la semana pasada, cuando Fernández busca moderación, diálogo, juntar a los economistas y tener una salida moderada en conjunto, y lo vemos ayer (por el lunes), sacando un comunicado incendiario contra el FMI y generando una idea de que el Fondo dijo que iba a haber adelantamiento de elecciones y había un vacío de poder, esa circunstancia lo que hace es retrotraer la idea de que la posibilidad del triunfo de Fernández, y la conducción, no está en sus manos".



Para Bullrich, "hubo alguna conducción en el medio que le dijo "cambiá el discurso"", en referencia, remarcó, a "Cristina" Fernández. "Me da la impresión de que siempre está esta idea egoísta de la política: en la medida que todo esté peor, yo voy a tener un cheque en blanco de más tiempo", dijo Bullrich.