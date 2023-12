Hay una tensa calma en los supermercados. El flujo de gente que fue a comprar ayer en la mañana se normalizó con respecto a la semana anterior a que asumiera el presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza, en la que una larga fila de carritos ilustraba el temor a una nueva devaluación. Si bien a la hora de las compras no hubo mucho movimiento de gente, la nueva imagen que se observó es la de los repositores remarcando el precio de los productos en góndolas en horario de atención. En ese marco, en 20 días hubo un notable incremento de hasta el doble en algunos artículos de alimentos e higiene. El dato surge de un nuevo relevamiento de DIARIO DE CUYO en dos supermercados del Gran San Juan, el cual comparó los valores registrados el 23 de noviembre y reveló aumentos del 96,97% en el aceite y del 71,83% en el jabón de tocador.

El sondeo tomó en cuenta 16 productos de primeras marcas en ambos supermercados y se realizó por la mañana, por lo que, debido a la remarcación "en vivo" que se observó, puede haber hoy una variación en los precios. Puestos en comparación, el relevamiento realizado días después del balotaje presidencial y el que se registró ayer reflejó que, además del jabón de tocador, los productos de limpieza que más aumentaron fueron el papel higiénico y el shampoo. En cuanto a los alimentos, los que mayores incrementos tuvieron, después del aceite, fueron la sal fina, el yogur y los fideos. Además, todos los productos subieron en ambos supermercados (ver infografía).

Los datos de la inflación de noviembre se publicarán hoy, aunque el Registro de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central señala que la cifra rondará el 11,5 por ciento. Así, se encamina a superar el 8,3 por ciento de octubre que fue informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La crisis golpea el bolsillo de los consumidores. En la recorrida de este medio, se vio caras de preocupación y búsqueda de ofertas, las que casi no hay. Ese fue el escenario que ilustró una mañana de compra en las dos cadenas. Incluso, en una de ellas, se vio personas reclamando porque el precio que marcaba en góndola no era el mismo que figuraba en caja. Consultado uno de los trabajadores, el que pidió reserva de su identidad, manifestó que la remarcación era constante.

Situación. El propietario de Café América manifestó preocupación por el stock.

En ese marco, Carlos Icazati, propietario de Café América Mayorista, durante una entrevista en el programa "Demasiada Información" de Radio Sarmiento, mostró preocupación porque el abastecimiento de estos últimos días "no es normal. Estamos recibiendo listas de precios continuamente. Vendemos lo que tenemos en stock porque no estamos recibiendo el abastecimiento normal. Lo que quiero decir es que las empresas mandan listas de precios, pero no están entregando mercadería" explicó el empresario. "El aceite, en dos meses y medio, ha subido el 200 por ciento y la harina, el 100 por ciento. Y, así, sus derivados. Para el colmo, no hay. Está todo muy complicado" manifestó. Al ser consultado sobre qué productos son los que no ingresan, el comerciante explicó que "no están entregando nada. Cuando suelo recibir 10 o 15 camiones diarios, hoy no estoy recibiendo ninguno. Estoy vendiendo de mi stock para no cerrar las puertas".

Icazati comentó que, días antes de que asumiera el nuevo presidente, las personas se volcaron a los supermercados para proveerse de mercadería y, así, llenar las alacenas. "Hemos tenido una venta superior a la que solemos tener. Lo que no significa que esto perdure en el tiempo porque después no vamos a tener a quién venderle". En ese marco, resaltó que en esta semana "la gente ha aplacado la voracidad de compra".