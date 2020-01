La de los Reyes Magos, la primera gran venta del año para el comercio sanjuanino, viene con polémica. Es que, como era de esperar, los dueños de negocios quieren abrir sus puertas el domingo en horario corrido, de 9 a 22, e incluso en algunos casos, si hay muchos clientes, cerrar a la medianoche. Pero desde el Sindicato de Empleados de Comercio adelantaron que no quieren trabajar esa jornada porque la patronal no quiere pagarles un jornal extra, que corresponde por ley, y darles un franco compensatorio. Mientras tanto, mañana habrá horarios extendidos, hasta las 22, si es necesario.

"No queremos trabajar el domingo porque después no quieren pagar el jornal extra", dijo ayer en forma tajante Mirna Moral, la titular del Sindicato de Empleados de Comercio en la provincia.

Pero, desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez dijo que es un importante día de ventas y quieren abrir. Así ocurrirá con los negocios de Capital, Pocito, Chimbas y Rivadavia. Y también harán lo mismo en Rawson, según confirmó Carina del Valle Quiroga.

No es la primera vez que hay polémica por trabajar o no para una celebración. En el 2018 la discusión se generó porque los empleados de comercio no querían trabajar el 23 ni el 30 de diciembre, en la previa a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que caían en domingo. Y luego de varias discusiones, y con negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo, las partes terminaron acordando que, en los días previos, iban a trabajar una hora más por día para no tener que ir a cumplir tareas esos dos domingos.

Pero ahora la celebración de Reyes Magos está encima y no hay tiempo de negociaciones. Por eso los comerciantes quieren abrir mañana de 9 a 13 y de 17,30 a 22,30. Y si es necesario extender los horarios hasta la medianoche. En el caso del domingo hablan de hacer horario extendido, desde las 9 a las 22. Y si hay clientes, extender la tarea también hasta la medianoche.

En el microcentro de San Juan, y de acuerdo a la afluencia de compradores, no descartan en convertir en peatonal, las calles Laprida y Tucumán. En el caso de Rawson, desde la Cámara de Comercio Interior, que dirige Marcelo Vargas, plantearon la idea de realizar un centro comercial a cielo abierto, que es convertir la zona céntrica de la Villa Krause en una semipeatonal, con un escenario en la esquina de España y Bv. Sarmiento, donde habrá espectáculos y sorteos.

La celebración de los Reyes Magos es la primera gran venta del año, en particular para el sector de las jugueterías, pero también hay para otros rubros, como los de indumentaria y calzado.

Para Navidad, la expectativa que tenia el comercio minorista de mejorar la facturación se cumplió. Las ventas finalizaron con un aumento del 11% frente a la misma fecha del año pasado, según surgió de la medición realizada por la Cámara de Comercio de San Juan. La entidad resaltó que ayudó la masa salarial que volcó el Gobierno provincial a sus empleados, con sueldos y aguinaldos mejorados por la cláusula gatillo, y también destacó que se advirtió una mejor predisposición al consumo lo que colaboró con la cifra positiva. Fue la más alta desde el año 2015 (cuando subió 30%), mientras que a nivel nacional la venta cayó 3%, según CAME.

Por el tema de los Reyes Magos, ya hubo un tironeo. Fue a principios de diciembre cuando desde el sindicato mercantil plantearon que querían el franco compensatorio el lunes, es decir que no querían trabajar. Pero ahora la discusión se trasladó al domingo.



Junto con los festejos del Día del Niño y la Navidad, la celebración de los Reyes Magos, que tendrá lugar el lunes 6 de enero, está entre las más esperadas por el sector de las jugueterías de San Juan y de todo el país. Pero también mueve la actividad en otros rubros, como son los de indumentaria y calzado.