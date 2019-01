El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, acompañado por el director de Rentas (derecha) Adrian Villegas y el de Catastro, Juan Pablo Quattropani. Anunció que no habrá actualizaciones y el impuesto inmobiliario sube sólo 39,4%.

Ante el reclamo generalizado de los empresarios de la Federación Económica de San Juan que provocó la resolución de la Dirección de Catastro de actualizar el valor fiscal de muchas parcelas hasta un 302%, el gobernador Uñac ordenó al equipo de Hacienda dar marcha atrás con la medida y fijar un tope del 39,4% general para todos los contribuyentes del impuesto Inmobiliario. Sólo en aquellos casos que se hayan detectado construcciones realizadas a escondidas se actualizará más, pero sin superar el porcentaje de inflación del 50%.

"Con esta medida estamos preservando al sector privado que genera empleo y de calidad"

ROBERTO GATTONI Ministro de Hacienda

Las actualizaciones realizadas en alrededor de 70.000 parcelas de un total de 250.000 fueron consideradas correctas porque estaban muy bajas respecto a los valores de las propiedades, pero igual se decidió posponer el aumento ""para cuando mejore la economía", dijo ayer el Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Al dejar sin efecto la medida, las boletas del impuesto Inmobiliario fueron canceladas, se volverán a generar boletas nuevas con el tope establecido y eso causara que se corra la fecha de pago. Inicialmente estaba previsto que los vencimientos empezaran el 6 de febrero y ahora se calcula para fines de ese mes, aunque aún sin fecha prevista. Paralelamente, la tarea de rehacer las remesas de boletas de las propiedades trabó la confección de las del impuesto Automotor que se estaban haciendo ahora , y ese vencimiento también se correrá. En la edición del martes pasado DIARIO DE CUYO anticipó el fuerte malestar del empresariado por los aumentos. Los referentes de distintas cámaras se reunieron el lunes y firmaron una nota pidiendo una reunión con Gattoni. El funcionario los recibió el martes en la tarde y les anticipó la decisión del gobernador Uñac de dejar sin efecto la medida. Ayer Gattoni, junto a los directores de Catastro, Juan Pablo Quattropani, y de la Dirección General de Rentas, Adrián Villegas, lo comunicaron oficialmente. ""Las actualizaciones están bien hechas, porque no se puede pagar lo mismo por una casa en un barrio privado que una casa del IPV, pero hemos evaluado que no es el momento oportuno en las condiciones socioeconómicas que está el país y algunos sectores de las economías regionales. Por eso resolvimos posponer este ajuste para más adelante, veremos cuando las condiciones de la población y económicas lo permitan" dijo el titular de Hacienda. Agregó que con la decisión se busca "dar alivio a la población de que se va a respetar el 39,4%". No obstante advirtió que estos ajustes "tarde o temprano" se harán porque responden al pacto de consenso fiscal firmado con la Nación que ordena que las valuaciones de las parcelas reflejen la realidad del mercado inmobiliario. Quattropani dijo que se habían revaluado parcelas cuyos valores representaban el 5 o 10% del valor del mercado, llevándolas al 20 o 30%, pero aún "muy lejos del valor real del mercado". La decisión de dar marcha atrás implica que se deberá rehacer la base de datos del Inmobiliario 2019, dejar sin efecto todas las boletas ya repartidas por el correo y volver a imprimirlas. Villegas dijo que ayer se inhabilitó la página web para que nadie pueda bajar la boleta, también se dieron de baja los servicios de homebanking y cesó el reparto de boletas del correo. Con la nueva base de datos que estará lista en unos días se reimprimirán y darán de alta las nuevas boletas. "También se frena el vencimiento que iba a operar el 6 de febrero, quizá para fines de ese mes; y se retrasará el vencimiento del Automotor. Vamos a tener que correr todo el calendario impositivo", dijo.



¿Y los que ya pagaron el impuesto?

El director de Rentas, Adrián Villegas, dijo que ofrecerán al contribuyente retirar la plata de más o imputarla a otro impuesto.

El impuesto inmobiliario se puso operativo el viernes 11 de enero en la web y desde entonces hasta ayer habían 2.521 contribuyentes que pagaron la cuota anual y 226 que abonaron la semestral, por un total $ 7,5 millones.

El Director de Rentas, Adrián Villegas; dijo ayer que quienes han tenido un aumento superior al tope que se definió ayer les ofrecerán devolver el saldo o bien, dejarlo a cuenta del pago de otros impuestos. Eso será avisado a los contribuyentes, adelantó.

""El incremento va a tener un tope, pero nosotros operativamente ya habíamos salido con la base de datos que venia de la Dirección de Catastro. Ahora estamos evaluando cuáles de las más de 2.500 boletas que se abonaron han pagado sobre este 39,4% que estableció el gobierno de tope", explicó el funcionario.

Agregó que los técnicos están haciendo en estos momentos un cálculo provisorio de los montos excedentes de cada una de las situaciones. Una vez que sea confirmado el monto exacto, cuando la repartición reciba la nueva base de datos de Catastro. ""Una vez determinado el excedente, le vamos a notificar a cada contribuyente vía web o a través de los medios de comunicación, para ver si quiere aplicarlo al pago de otros impuestos o solicitarnos su devolución", dijo Villegas.

El incremento general

39,4 por ciento es el tope de aumento general que tendrá el impuesto Inmobiliario en el 2019. Ese porcentaje es el que se fijó en el presupuesto.

El tope Inmobiliario