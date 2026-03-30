Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica: un éxito que se agranda

Lo que comenzó hace hace un par de años como un gesto personal para cubrir un vacío, hoy es un espacio consolidado y en crecimiento. La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso se prepara para asistir a la Feria del Libro con un objetivo: concretar su tercera inversión y para nutrir su ya amplio catálogo.

Primera biblioteca pública de literatura gráfica del país , alberga colecciones de cómic, manga e historieta argentina. Está ubicada en el corazón de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades literarias, que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto a otros espacios vinculados y de interés: el Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos (EDIS) y la Biblioteca de Autores Sanjuaninos.

La génesis de este espacio se remonta a los primeros meses de 2024. Según relató a DIARIO DE CUYO su director, Federico Caballero, la iniciativa nació desde la gestión, con un impulso propio: " La biblioteca empezó aproximadamente en marzo del 2024, con una donación que hice de cómics que yo tenía , y con eso arrancamos".

De la donación a la primera Feria del Libro

Ese impulso inicial de 100 unidades se vio rápidamente potenciado cuando la provincia asistió a la Feria del Libro de aquel año. " En abril de ese año ya arrancamos oficialmente. Compramos material con el programa 'Libro %', al 50% de descuento. Fueron alrededor de 200 unidades que, sumadas a la donación, nos posicionaron en los primeros 300 ejemplares", explicó el funcionario. En aquel entonces, el foco estuvo puesto en el manga, un género que no estaba presente en la donación original y que hoy es de los más demandados.

En 2025, una nueva inversión elevó el número a casi 500 ejemplares , cifra que se apuntaló con una generosa donación del reconocido historietista Eduardo Risso , ganador de cinco Premios Eisner, máximo galardón de la industria del cómic mundial, cuyo nombre lleva la Biblioteca de Literatura Gráfica desde octubre de ese año. Fue él, en visita especial para esa ocasión, que entregó ese valioso obsequio para San Juan.

Actualmente, entre las “perlitas” que se pueden encontrar en la biblioteca están:

Historieta Argentina: Las dos versiones de El Eternauta (la original de 1957 de Solano López y la de 1969 de Alberto Breccia), además de la colección completa de Oesterheld.

Las dos versiones de El Eternauta (la original de 1957 de Solano López y la de 1969 de Alberto Breccia), además de la colección completa de Oesterheld. Joyas de Risso: Ediciones de lujo en tapa dura y gran formato, como 100 Balas.

Ediciones de lujo en tapa dura y gran formato, como 100 Balas. Manga: Colecciones completas de Attack on Titans y Demon Slayer.

Colecciones completas de Attack on Titans y Demon Slayer. Cómics Internacionales: Los títulos estrella de Batman, como Año 1, El Regreso del Caballero Oscuro y La Broma Asesina.

bib 4 La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica cuenta con más de 500 ejemplares

Carrito de compras: a pedido del lector

Para la compra de este año en La Rural (la 50° edición, que comenzará el 23 de abril), la dirección ha decidido escuchar a su comunidad, preguntando qué títulos les gustaría tener en San Juan. A través de una convocatoria en redes sociales, todavía vigente, los usuarios han pedido, sobre todo, más material de DC Comics, específicamente de Superman y Batman.

"Además del pedido de los lectores, vamos con intenciones de completar colecciones de manga y adquirir nuevos números de historieta argentina histórica", adelantó el director. Un punto alto de esta nueva búsqueda será el material editado por la editorial argentina Ovnipress, que actualmente publica los títulos de DC en el país.

Meta 2026: acercar a las escuelas

Uno de los mayores logros de la institución ha sido la captación del público joven. Caballero detectó que la gran mayoría de los usuarios son escolares. Para profundizar este vínculo, han presentado un proyecto ante el Ministerio de Educación para establecer un calendario de visitas guiadas de escuelas.

Las actividades propuestas no son meramente contemplativas. Los alumnos participarán de talleres donde, tras leer una historia, deben intervenirla. "El giro que les introducimos es que lo que hayan leído sucede en San Juan, le sucede a ellos, a sus amigos y a su familia", comentó entusiasmado sobre este método para fomentar la lectoescritura el director, quien también señaló que reciben muchas visitas de estudiantes de la carrera de Letras y de adultos fanáticos de este género.

bib 6 Los socios pueden acceder a todo el material de manera gratuita

¿Qué títulos tiene la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica?

Al día de la fecha, cuenta con 518 ejemplares cargados (más otra donación de 25 ejemplares, aún sin cargar)

Manga

De origen japonés, suelen ser historias largas compuestas por varios números. Cuenta con 40 títulos cargados, con un promedio de 15 ejemplares por cada título, haciendo un total de 213 ejemplares cargados.

Los títulos más solicitados son: Vinland Saga (12 tomos), Las montañas de la locura v. 1 y 2, Chainsaw Man (12 tomos), Jujutsu Kaisen (24 tomos), Demon Slayer (8 tomos).

Historieta

Cuenta con 45 títulos, con un promedio de 1 a 5 ejemplares por cada título, haciendo un total de 57 ejemplares cargados.

Los títulos más solicitados son: El Eternauta, Heartstopper (5 tomos), From Hell, Ernie Pike (5 tomos), Mort Cinder.

Cómics

Cuenta con 126 títulos, con un promedio de 1 a 5 o 20 ejemplares por cada título, haciendo un total de 248 ejemplares cargados.

Los títulos más solicitados son: Spider-Man (5 títulos, 15 ejemplares), 100 Balas v. 1 y 2, Sandman (11 tomos), Elektra, Sin City / Ese bastardo amarillo (4 tomos), Batman / Enemigos mortales.

bib 3 El préstamo de ejemplares a los socios se hace por una semana, con posibilidad de renovar

Guía para el futuro socio

La biblioteca funciona en horario corrido, facilitando el acceso tanto a quienes asisten a la escuela en el turno mañana como tarde.

Horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 h

Requisitos: Presentar DNI, boleta de servicio y dos números de teléfono.

Menores de edad: Padres o tutores deben presentar la documentación para inscribirse, aunque luego pueden operar y retirar libros los menores.

Modalidad de préstamo: Se pueden retirar hasta dos ejemplares por el plazo de una semana, con posibilidad de renovación.

Costo: Gratuito