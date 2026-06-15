    • 15 de junio de 2026 - 08:30

    Convocatoria para artistas: pinturas de Liliana Pontoriero

    La artista visual sanjuanina comparte con los lectores su arte figurativo, donde aborda retratos y paisajes, entre otros temas.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional
    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Liliana Pontoriero

    liliana 2

    Artista graduada en la Universidad Nacional de San Juan como profesora de Artes Plásticas, con una tesis de grado en investigación de arte rupestre: Petroglifos de la sierra de Pie de Palo, San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ha escrito una crítica de la exposición retrospectiva de Miguel Ángel Sugo y un ensayo sobre el arte y el museo. Ilustró leyendas y poemas, entre ellos el libro La cosecha, de José Juan García, y un cuento infantil del cual es autora: La leyenda de Selene y Héspero.

    Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Argentina y España desde 1988. Participó en actividades culturales y comunitarias, pintura de murales en escuelas y en la Biblioteca Franklin, así como en talleres de plástica en eventos educativos.

    Su pintura figurativa incluye retratos, paisajes, etc, con temas como la mujer, los elementos de la naturaleza y el árbol. En su técnica predominan el óleo y la textura matérica de la espátula.

    Las obras

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    Adán espera a Eva

    Adán espera a Eva

    Difunta Correa
    Difunta Correa

    Difunta Correa

    Así nació el bosque
    Así nació el bosque

    Así nació el bosque

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    Mujeres sin rostro

    Mujeres sin rostro

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    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

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