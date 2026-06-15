Convocatoria para artistas: pinturas de Liliana Pontoriero

Artista graduada en la Universidad Nacional de San Juan como profesora de Artes Plásticas, con una tesis de grado en investigación de arte rupestre: Petroglifos de la sierra de Pie de Palo, San Juan.

Sabor y Estilo llega con una edición recargada: charlas, rondas de negocio, más de 40 expositores y desfile, todo en un solo lugar

Ha escrito una crítica de la exposición retrospectiva de Miguel Ángel Sugo y un ensayo sobre el arte y el museo. Ilustró leyendas y poemas, entre ellos el libro La cosecha, de José Juan García, y un cuento infantil del cual es autora: La leyenda de Selene y Héspero.

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Argentina y España desde 1988. Participó en actividades culturales y comunitarias, pintura de murales en escuelas y en la Biblioteca Franklin, así como en talleres de plástica en eventos educativos.

Su pintura figurativa incluye retratos, paisajes, etc, con temas como la mujer, los elementos de la naturaleza y el árbol. En su técnica predominan el óleo y la textura matérica de la espátula.

Difunta Correa Difunta Correa

Así nació el bosque Así nació el bosque

image Mujeres sin rostro

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Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.