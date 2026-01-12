El Gobierno reactiva la mesa política para redefinir la estrategia y avanzar con la reforma laboral en el Congreso La reunión será este viernes en Casa Rosada. Participarán Bullrich, Caputo, Menem y Santilli, y no se descarta Karina Milei. El oficialismo apunta a aprobarla en extraordinarias.

El Gobierno nacional volverá a activar este viernes la mesa política con el objetivo de reorganizar su estrategia parlamentaria y avanzar en la aprobación de la reforma laboral. El encuentro, el primero del 2026, será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se desarrollará en Casa Rosada, con la mirada puesta en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Fueron convocados Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Santiago Caputo, asesor presidencial; Diego Santilli, ministro del Interior; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Además, en el oficialismo no descartan la participación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El objetivo central del encuentro será pulir detalles del texto de la reforma y afinar la estrategia política para lograr su sanción.

Si bien durante la reunión se revisarán aspectos del proyecto de modernización laboral, en el Gobierno aseguran que el texto no sufrirá grandes modificaciones respecto del que obtuvo dictamen en diciembre. En La Libertad Avanza advierten que no quieren que la iniciativa pierda su esencia. “No queremos que pase lo mismo que con la Ley Bases”, señalaron desde el oficialismo.

No obstante, el Ejecutivo es consciente de las dudas que generaron algunos artículos del proyecto, especialmente aquellos vinculados a cambios tributarios que impactan en las provincias. Entre ellos, se destaca el apartado que propone modificaciones en el impuesto a las Ganancias, uno de los puntos que genera mayor resistencia entre los gobernadores.

A esto se suma que el capítulo tributario de la reforma deberá ajustarse tras la aprobación del Presupuesto 2026 sin el capítulo 11, que contemplaba derogaciones de la ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, además de cambios en la coparticipación federal, los subsidios energéticos y el financiamiento del Poder Judicial.

En este escenario, Diego Santilli ya inició negociaciones con los gobernadores para sumar apoyos a la reforma, pese a los puntos controversiales. En Balcarce 50 evalúan introducir algunos cambios, aunque descartan aceptar modificaciones sustanciales. En paralelo, Patricia Bullrich trabaja para construir consensos en el Senado y recoge las propuestas de bloques aliados y opositores.

En el Gobierno confían en que la reforma laboral pueda aprobarse primero en la Cámara Alta y luego avanzar en Diputados sin transformaciones radicales. Según adelantó una fuente de La Libertad Avanza, Javier Milei convocaría a sesiones extraordinarias el 2 de febrero y la iniciativa ingresaría a la Cámara Baja después del 10 de ese mes, con expectativas de que el trámite legislativo sea más ágil tras el respaldo obtenido para el Presupuesto.